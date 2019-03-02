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التعليم: 150 ألف سلموا ملفات مسابقة العقود المؤقتة.. و71 ألف مطابقين للشروط

السبت، 02 مارس 2019 02:15 م
التعليم: 150 ألف سلموا ملفات مسابقة العقود المؤقتة.. و71 ألف مطابقين للشروط محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه حتى أمس سلم ملفات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إلى المديريات قرابة 150 ألف متقدم، مستوى الشروط منها قرابة 71 ألف متقدم.

 

وأكد الدكتور محمد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن هناك تفاعل كبير من قبل الوزارة، موضحا أن الوزارة رأعت جميع المتقدمين وتم قبول أيضا المستبعدين من القيد العائلى.

 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه سيتم عمل اختبارات 71 ألف و227 بدأ من الاثنين المقبل على مستوى الجمهورية، موضحًا هناك بعض المحافظات بها بعض المشكلات الخاصة بالمؤهلات وسيتم عقد اجتماع مع مديرى المديريات لحل مشكلة المتقدمين.


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التربية والتعليم

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