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التعليم: نحتاج 65 ألف معلم لسد العجز فى المدارس

السبت، 02 مارس 2019 02:40 م
التعليم: نحتاج 65 ألف معلم لسد العجز فى المدارس محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، أن الوزارة جاهزة لتعيين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد انتهاء كافة الإجراءات، ولن يتم تعيين أحد لم يجتاز الاختبارات، موضحًا أن درجة الامتحان من 50%.

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أنه بعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى ستكون الوزارة قد انتهت من مشكلة العجز فى المعلمين، موضحًا أن الوزارة لا تؤمن بأن الندب بين أعضاء هيئة التدريس تربوى، وسيتم توفير فرص عمل وإعادة توزيع المعلمين لضمان عدم تعثر أى مدرسة بدون معلمين.

وأكد عمر، أن الوزارة تحتاج إلى تعيين 65 ألف معلم، وأن هناك 71 ألف استوفوا الشروط، وجارى مراجعة التخصصات لموافاة الأعداد المطلوبة بشكل علمى، قائلا: "أهم حاجة عندنا التعليم مش التعيين".

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، أنه سيتم إعداد جداول لتوزيعها على لجان الاختبارات، وأن امتحانات المتقدمين للمسابقة ستستغرق من أسبوع حتى 10 أيام، لافتًا إلى أن مشاركة المعلمين الذين سيتم قبولهم فى المسابقة فى أعمال امتحانات الفصل الثانى ستكون حسب حاجة المديرية وسيتم النص عليه فى العقد، لافتا إلى أن الوزارة سوف تراجع العقود بعد انتهاء الاختبارات وخلافه للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد وتحقيق الشفافية والعدالة بين المتقدمين.

 


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