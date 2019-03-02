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التضامن: صرف 546 مليون جنيه من معاشات مارس فى أول يومين

السبت، 02 مارس 2019 08:07 م
التضامن: صرف 546 مليون جنيه من معاشات مارس فى أول يومين غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس في يومها الثانى على التوالى حيث استعرضت الوزيرة تقريرا غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة  صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثانى من مارس 475 الف عملية صرف  بإجمالي 546  مليون جنيها.


وسجلت  ماكينات الصرافات الالية 455  ألف  حالة بقيمة 517 مليون جنيه وتم تسجيل الفين  حالة صرف من منافذ صرف  البريد قامت بصرف 3 مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 18   الف حالة صرف قامت بصرف 26   مليون جنيه


ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ  مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات ، ومن المقرر ان تبدا  منافذ مكاتب التأمينات بداية من الغد  الاحد  فى صرف معاشات مارس .


 كانت غادة والى قد وجهت  باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارا من امس الجمعة  الاول من مارس وذلك من ماكينات الصرف الالية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التامينات بدءا من الغد الاحد لافته الى  أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك  وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 مارس


 


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