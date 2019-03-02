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الإسكان: تنفيذ 2160 وحدة بـ"سكن مصر" و2304 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر

السبت، 02 مارس 2019 10:53 ص
الإسكان: تنفيذ 2160 وحدة بـ"سكن مصر" و2304 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب ــ أحمد حسن
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 72 %، وتنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 62 %، بينما يتم تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، فى مدينة "غرب قنا"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 25 %، وكذا تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 55 %.

 

وحول موقف المشروعات الخدمية بمدينة "غرب قنا"، قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: تم الفتح الفنى لتنفيذ عدد من المشروعات بمركز خدمات عمارات الإسكان الاجتماعى، وهى (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثى – مدرسة تعليم أساسى – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء)، وجارى الإعداد لطرح تنفيذ (مدرسة – سوق تجارية – حضانة)، بمركز خدمات عمارات سكن مصر.

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