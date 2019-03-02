الإسكان: تنفيذ 2160 وحدة بـ"سكن مصر" و2304 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر

كتب ــ أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 72 %، وتنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 62 %، بينما يتم تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، فى مدينة "غرب قنا"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 25 %، وكذا تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 55 %.

وحول موقف المشروعات الخدمية بمدينة "غرب قنا"، قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: تم الفتح الفنى لتنفيذ عدد من المشروعات بمركز خدمات عمارات الإسكان الاجتماعى، وهى (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثى – مدرسة تعليم أساسى – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء)، وجارى الإعداد لطرح تنفيذ (مدرسة – سوق تجارية – حضانة)، بمركز خدمات عمارات سكن مصر.