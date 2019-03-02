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الأموال العامة تضبط شخصا جمع 700 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

السبت، 02 مارس 2019 11:50 ص
الأموال العامة تضبط شخصا جمع 700 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص ببورسعيد، لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستغلالها فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

أسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام "محمد .م.ح"  عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم الزهور بمحافظة بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين، وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "مصطفى .م.ا" صاحب شركة للتجارة والاستيراد،  مقيم الشرق بمحافظة بورسعيد "جارى ضبطه" ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل سبعمائة ألف جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


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مدخرات المصريين

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الاتجار فى العملة

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