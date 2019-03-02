افتتاح الملتقى الأدبى الثانى بجامعة جنوب الوادى بمشاركة 8 جامعات

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى و الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب افتتاح الملتقى الأدبى الثانى لطلاب الجامعات الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 2-5 مارس 2019 بمشاركة 8 جامعات مصرية.

أكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن الجامعة تقدر المواهب الطلابية وتدعمها وتحرص على تنظيم الملتقيات التى تبرز مواهب طلاب الجامعات ، وأكد أن هذا الملتقى الأدبي تأتى أهميته بما يضمه من طلاب مبدعين مرهفى الحس والشعور بما يجعلهم أكثر وعياً بهموم أوطانهم ، وهذه الملتقيات الأدبية تعطى الفرصة للمبدعين لإخراج مواهبهم ، وتمنى رئيس الجامعة أن يستمتع الجميع ويستفيدوا بالأفكار والرؤى وبجامعة جنوب الوادى التى تتطور باستمرار ، كما أن الملتقى فرصة للاستمتاع بآثار جنوب الوادى وبجمال الطبيعة فى الجنوب.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة جنوب الوادى تهتم دائماً بالأنشطة الطلابية وخاصة القمية التى تحظى بدعم الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة مما جعلها مقراً للأنشطة الطلابية ومقراً للملتقى الفنى والأدبى ومهرجان كرة السرعة وغيرها من الأنشطة الأخرى مؤكداً أن جامعة جنوب الوادى تأتى دائماً فى الريادة بفضل تواجد طلاب الجامعات المستمر بها من نشاط إلى آخر .

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذا الملتقى الأدبى هو الذى يكتشف المواهب الأدبية من " شعر – قصة – مسرح – رواية وغيرها " ومن خلال مثل هذه الملتقيات ينبغ شعراء استطاعوا أن يتبوءوا مكانة على مستوى العالم العربى مضيفاً أن معظم جوائز الشارقة وأبوظبى الدولى للأدب يحصل عليها أبناء الجامعات المصرية لأن مثل هذه الملتقيات هى التى تحقق النضج الأدبي للطلاب ، وقدم شكره لرئيس الجامعة الذى يدعم المسابقات المختلفة فى هذا الملتقى.

شهد حفل افتتاح الملتقى الأدبى الثانى الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم والدكتور عبد البارى حمدان وكيل كلية الحقوق والدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وطلاب الجامعات المشاركة وحشد من طلاب جامعة جنوب الوادى.