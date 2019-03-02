استجابة لـ"اليوم السابع".. تضامن بنى سويف تصرف معونات عاجلة لأسرة طفل المعمار

بنى سويف :هانى فتحى

فى استجابة لما نشرة اليوم السابع تحت عنوان طفل 10 سنوات يعمل فى المعمار ليعول أسرة ، كلف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدراسة ماجاء بالخبر من خلال عمل بحث اجتماعى للحالة وعمل اللازم لها بالاضافة الي مخاطبة الجمعيات الاهلية لمعرفة امكانية مساعدة الحالة

و قامت لجنة من إدارة التضامن الاجتماعي بالتوجه إلى قرية نعيم مركز بني سويف محل إقامة المواطن المذكور لدراسة حالته على الطبيعة وتبين أن والده مريض ويعانى بكسر الساق وزوجته متوفية ويعول ثلاث أولاد وليس لديه دخل، وابنه فتحى انور طالب ،ويبلغ من العمر 10 سنوات ويشتغل للصرف على والده واخواته.

وحسب رد محافظة بنى سويف :تم التعامل مع الأسرة لمساعدتها وتم عمل تظلم لتعديل الحالة الاجتماعية وذلك لوجود فيزا تكافل باسم الزوجة وتم توجيه الزوج الى المجلس الطبى لتسجيل معاش كرامة فى حالة الاستحقاق ، كما تم عمل بحث أجتماعى وتم صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعى قدرة (300) جنيها وعدد 3 بطاطين و4 كرتونة اعاشة بها سلع غذائية و4 كيلو لحم ، بالإضافة إلى عمل بحث موجه لجمعية الاورمان لمساعدته بعمل مشروع لتحسين دخل الاسرة .