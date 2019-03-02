video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد طلاب جامعة عين شمس يطلق نموذج لمحاكاة جامعة الدول العربية

السبت، 02 مارس 2019 07:00 ص
اتحاد طلاب جامعة عين شمس يطلق نموذج لمحاكاة جامعة الدول العربية جامعه عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس أول  نموذج محاكاه لجامعه الدول العربية وذلك في الفترة من 9 مارس وحتى 17 أبريل 2019.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت ،رئيس جامعه عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور تامر راضى، مستشار نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم الطلاب ، ويعد هذا النموذج هو نموذج تدريبي تأهيلي للطلاب يهدف إلى وضع حلول للأزمات العديدة التي يعاني منها الوطن العربي و تدريب الطلاب على كيفية وماهية العمل الدبلوماسي والوصول لتكامل اقتصادى واجتماعي عربي وتغيير وجهة النظر السلبية السائدة عن المجتمعات العربية .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة عين شمس: لم نستقبل سوى حالتين من مصابى حادث محطة مصر

جامعة عين شمس تطلق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة المنيا أبريل المقبل

الفنون التشكيلية تفتتح معرض رؤية 2019 لطلاب جامعة عين شمس

جامعه عين شمس

عين شمس

نموذج محاكاه

جامعه الدول العربيه




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة