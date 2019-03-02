اتحاد طلاب جامعة عين شمس يطلق نموذج لمحاكاة جامعة الدول العربية

كتب محمود راغب

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس أول نموذج محاكاه لجامعه الدول العربية وذلك في الفترة من 9 مارس وحتى 17 أبريل 2019.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت ،رئيس جامعه عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور تامر راضى، مستشار نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم الطلاب ، ويعد هذا النموذج هو نموذج تدريبي تأهيلي للطلاب يهدف إلى وضع حلول للأزمات العديدة التي يعاني منها الوطن العربي و تدريب الطلاب على كيفية وماهية العمل الدبلوماسي والوصول لتكامل اقتصادى واجتماعي عربي وتغيير وجهة النظر السلبية السائدة عن المجتمعات العربية .