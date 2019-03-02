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إنفوجراف.. تعرف على مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

السبت، 02 مارس 2019 10:58 ص
إنفوجراف.. تعرف على مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان, والذى يعد أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء فى أفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأوضح المركز الإعلامى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين, وكذلك توفير فرص عمل للشباب, وتفادى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.‏

 

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدان، بإجمالى استثمارات تبلغ ‏2 مليار دولار, مضيفاً أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأنه من المقرر الانتهاء منه فى منتصف هذا العام.

 

 
 
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