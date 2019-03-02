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إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

السبت، 02 مارس 2019 07:55 ص
إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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أصيب 7  أشخاص ، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية "غيتة" التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية "غيتة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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