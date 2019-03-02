وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الانفجار تسبب في تدمير أحد الطرق في المنطقة، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتمشيط المنطقة عقب وقوع الانفجار كما فتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته.

وأضافت القناة أنه تم زرع العبوة الناسفة من أجل استهداف سيارات الدورية التابعة لقوات الأمن الهندية، إلا أنه يبدو أنها انفجرت قبل الموعد المحدد.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".