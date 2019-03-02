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"أوقاف" منطقة الجمرك بالاسكندرية تُعلن عن تواجد لجنة فتاوى دائمة بالمساجد

السبت، 02 مارس 2019 12:27 ص
"أوقاف" منطقة الجمرك بالاسكندرية تُعلن عن تواجد لجنة فتاوى دائمة بالمساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت إدارة الأوقاف بالجمرك عن تواجد فقهاء في الدين والمشايخ بعدد من المساجد بنطاق الحي، لتوفير المشورة والإجابات الفقهية السليمة لتساؤلات واستفسارات المواطنين في الدين وأمور الدنيا.
 
وأشار بيان صادر منذ قليل  أن المساجد التي تتوافر فيها الفتاوى يوميًا هي؛ مسجد أبي العباس المرسي بتواجد فضيلة الشيخ محمد يوسف خليل، ومسجد إبراهيم باشا بالمنشية بتواجد فضيلة الشيخ محمد مبروك ناصر، ومسجد رمضان شحاتة بالمنشية بتواجد فضيلة الشيخ عادل أبو الفتوح الزهيري.
 
وتستقبل هذه المساجد المواطنين يوميًا من الأحد للخميس، من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء، لتلقي إستفساراتهم وتوفير الآراء الفقهية السليمة.
 
يأتي هذا الأمر إستجابًة لتوصية المجلس التنفيذي السابق بديوان عام حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، و محمد سعد سكرتير عام الحي، وذلك منعًا لإنتشار الفتاوى الخاطئة من غير المتخصصين، وبناًء عليه كلف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مدير إدارة الأوقاف بالجمرك لوضع خطة لاستقبال إستفسارات المواطنين وتساؤلاتهم طوال الوقت.
 
 
 
 
 
 

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