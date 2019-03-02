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أكاديمية البحث العلمى تطلق شهر العلوم المصرى للعام السادس على التوالى

السبت، 02 مارس 2019 12:43 م
أكاديمية البحث العلمى تطلق شهر العلوم المصرى للعام السادس على التوالى أكاديمية البحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى
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أطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، خلال مؤتمر صحفى اليوم، شهر العلوم المصرى والذى يُعقد للعام السادس على التوالى فى مارس من كل عام ابتداءً من عام 2014، كفرصة لجعل العلم فى متناول الجميع، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأعلنت الأكاديمية خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الفعالية، تأتى بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدنى ورواد أعمال بالإضافة إلى المبادرات الشبابية والطلابية فى كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى إقامة مهرجان العلوم المصرى "سايفست مصر" ومهرجان القاهرة للعلوم سويًا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته فى حياتنا اليومية.

ويتم انعقاد التصفيات النصف نهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2019 ظهر اليوم، بمسرح السلام، وهذه المسابقة هى تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الثقافى البريطانى.

وبلغ عدد المتسابقين المقبولين والذين قاموا بتجارب الأداء 350 متسابقا من أصل 1663 متسابقا من 26 محافظة، وذلك فى إطار النظام الجديد الذى تنتهجه المسابقة من خلال المنصة الالكترونية للوصول لكافة المحافظات بدلا من إقصار إقامتها على 5 محافظات فقط كما فى الأعوام السابقة، ويحظى الفائزان الأول والثانى برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر فى المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم فى المملكة المتحدة فى شهر يونيو 2019.


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البحث العلمى

مختبر الشهرة

شهر العلوم




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