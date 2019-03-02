أحزاب جزائرية معارضة تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن أحزاب معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.

وشهدت الجزائر أمس الجمعة مظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين أمس الجمعة تنديدا باعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في أكبر مظاهرة تشهدها العاصمة فى 8 سنوات.