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أحزاب جزائرية معارضة تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات

السبت، 02 مارس 2019 02:03 م
أحزاب جزائرية معارضة تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات الجزائر
كتب محمد شرقاوى
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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن أحزاب معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.

 

وشهدت الجزائر أمس الجمعة مظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين أمس الجمعة تنديدا باعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في أكبر مظاهرة تشهدها العاصمة فى 8 سنوات.

 

واتسمت أغلب المسيرات في أنحاء البلاد بالسلمية لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع فى محاولة لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا فى العاصمة بعد صلاة الجمعة.

 

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