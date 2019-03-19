50 دار نشر مصرية وعربية فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب 25 مارس

الإسكندرية: جاكلين منير - أسماء على بدر

تستعد مكتبة الإسكندرية لانطلاق معرض الإسكندرية للكتاب يوم 25 مارس الجاري والذي يستمر حتى 7 أبريل، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن ضيف شرف المعرض هذا العام هو معهد المخطوطات العربية برئاسة الدكتور فيصل الحفيان، وذلك تقديرًا من المكتبة لدور المعهد الفعال في إحياء التراث العربي ونشره.

وأضاف الفقي أن المعرض يضم حوالي 50 دار نشر مصرية وعربية، ويحتوي على أجنحة لأربع دول عربية هم الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين، كما تنضم أجنحة سور الأزبكية داخل مكتبة الإسكندرية هذا العام.

وأشار الفقي إلى أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض داخل مكتبة الإسكندرية والتي تعد بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص ومصر والعالم العربي بشكل عام، حيث ينضم للأنشطة مثقفين وباحثين من الأردن، سوريا، الإمارات، تونس، الكويت، والسعودية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيسي لهم، حيث أثبتوا تواجد رائع في الساحة الثقافية في الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصلوا عليها.

وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، كما يستضيف المعرض نجوم السوشيال ميديا من الشباب، ويخصص عدة لقاءات وندوات عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ويقدم البرنامج 14 ورشة للطفل على مدار أيام المعرض، يقدمها نجوم من كتاب الطفل المصريين من ورش حكي، وتعليم كتابة القصة، ورسم بالرصاص والخشب، وحب الوطن، وورشة لأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط، وغيرها.

كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة من ورش العمل الأدبية المجانية في مجالات الكتابة المتعددة من قصة، رواية، سيناريو، مسرح، الكتابة الأدبية، النقد، والكتابة الإذاعية.