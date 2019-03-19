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11خطوة لاستلام شرائح خطوط التابلت المدرسى للطلاب والمعلمين.. تعرف عليها

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:30 ص
11خطوة لاستلام شرائح خطوط التابلت المدرسى للطلاب والمعلمين.. تعرف عليها استلام طلاب الثانوية التابلت المدرسى
كتبت هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن خطوات تسليم وتفعيل شرائح البيانات للتابلت المدرسي لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى، حيث بدأت الشركة فى تسليم نحو 700 ألف خط محمول جديد للطلاب، وتتم عملية تسليم الشرائح وفقا للخطوات التالية:
 
-تتم عملية تسليم الخطوط من يوم الإثنين الموافق 18 مارس وحتى الخميس الموافق 21 مارس 2019.
 
-الطالب/ المعلم المستحق هو كل طالب صف أول ثانوى/معلم استلم جهاز لوحى من وزارة التربية و التعليم بناء على القائمة المرسلة من وزارة التربية و التعليم. 
 
- يتوجه الطالب/ المعلم المستحق لشريحة البيانات إلى مدرسته حيث ستوفر المصرية للاتصالات مندوب من طرفها فى كل مدرسة لتسليم الشريحة فى المواعيد المذكورة. 
 
- و المستندات المطلوبة للحصول على الشريحة فعلى الطالب/ولى الأمر/ المعلم الالتزام بتقديم أصول المستندات المطلوبة للاطلاع عليها لمندوب الشركة المصرية للاتصالات، حتى يتسنى له الانتهاء من الإجراءات على أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية. 
 
-وفى حالة أن الطالب له بطاقة رقم قومى يلتزم الطالب بتقديم أصل البطاقة وإحضار صورة ضوئية واضحة منها (امامى - خلفى) وكود الطالب. 
 
- وفى حالة أن الطالب ليس له بطاقة رقم قومى يلتزم ولى الامر( أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة) بتقديم اصل شهادة ميلاد الطالب وصورة ضوئية واضحة منها، وكذلك اصل بطاقة بطاقة الرقم القومى لولى الامر وصورة ضوئية واضحة منها (أمامية - خلفية) وكود الطالب. 
 
-وبالنسبة للمعلمين، يلتزم المعلم بتقديم أصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها وصورة ضوئية واضحة منها (أمامية -خلفية) وكود المعلم. 
 
- ولاتمام التعاقد يتم التوقيع من الطالب (إذا كان لديه بطاقة رقم قومى)/ ولى الأمر / المعلم على العقد وإقرار استلام الشريحة. 
-سيتم تفعيل الشريحة بشكل تلقائي بعد 48 ساعة من إتمام التعاقد، و للدعم الفنى الاتصال بعد 48 ساعة بالرقم 111 لجميع عملاء WE الأرضى و المحمول ومن أى رقم أرضي محمول آخر على الرقم 19777.
 
-وفيما يتعلق بتفاصيل الشريحة سيتم منح الطالب/ المعلم الشريحة تتضمن 1 جيجا انترنت للشهر الأول مجانا.
 
- وتقدم الشركة سعرا رمزيا للاشتراك الشهرى بدءا من الشهر الثانى 5 جنيهات لاول جيجا من الاستخدام، على أن يتم المحاسبة على الاستخدام الاضافى وفقا للخطة السعرية التى يختارها الطالب/المعلم من بين الباقات الإضافية المتاحة لعملاء WE.

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