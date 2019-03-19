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وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُمانى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:05 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُمانى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى وزير الشئون الخارجية العمانى
كتب : أحمد جمعة
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، وذلك في جلسة من المباحثات الثنائية تضمّنت بحث سُبل إنجاح الدورة الحالية من اللجنة المُشتركة، وخروجها بنتائج ملموسة تُسهم في الارتقاء بمستويات التعاون الحالية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك في في إطار زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط، وقُبيل بدء أعمال الدورة الرابعة عشر للّجنة المصرية العُمانية المُشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلدين.

 

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وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على تاريخية وعُمق العلاقات المصرية العُمانية، وحرص القاهرة على تطوير ودفع تلك العلاقات لآفاق أرحب بُناء على التوجيهات المُشتركة التي خرجت عن اللقاء الأخوي لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسُلطان قابوس بمسقط في شهر فبراير 2018.

ومن جانبه، رحب الوزير بن علوي بنظيره المصرى والوفد المرافق له، مُؤكداً على تطلُع مسقط لاستمرار التعاون والتنسيق مع مصر لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

 

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وأضاف متحدث الخارجية، أن جلسة المباحثات قد تضمنت كذلك التشاور حول القضايا الإقليمية المتعددة، وفي مُقدمتها آخر تطورات القضية الفلسطينية وكيفية حلحلة الجمود الحالي الذى تشهده عملية السلام، وكذا آخر تطورات الأوضاع فى سوريا، وغيرها من القضايا بما في ذلك مساعي إنهاء الأزمة اليمنية، فضلاً عن سُبل دعم جهود مواجهة الإرهاب والفكر المُتطرف بالمنطقة، وكذلك تعزيز آليات العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة العربية.

 


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