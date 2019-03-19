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وزير الخارجية الروسى: أى تدخل عسكرى فى فنزويلا "غير مقبول"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:38 ص
وزير الخارجية الروسى: أى تدخل عسكرى فى فنزويلا "غير مقبول" نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
كتبت ــ فاطمة شوقى
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، الذى سيلتقى  اليوم الثلاثاء، فى روما مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة لفنزويلا، إليوت أبرامز، على أن أى تدخل عسكرى فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية "غير مقبول".

ووفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية، فقال ريابكوف "لدينا سلسلة من الأساليب لنتعرف على الجانب الأمريكى، مشيرا إلى أنه فى المقام الأول نعتبر أن التدخل العسكرى الأمريكى غير مقبول وأن أشكال الضغط الأخرى على الحكومة الشرعية لفنزويلا غير مقبولة أيضا.

وأضاف "لقد حافظنا وسنستمر فى تشجيع التعاون الطبيعى المطلق المنفعة المتبادلة والشرعية فى مختلف المجالات، مثل الطاقة وإنتاج النفط والتعدين والمساعدة التقنية العسكرية، والتى نقوم بتطويرها بنجاح على مدى عدة سنوات، وقال إن الدوافع الأمريكية لن تمنعنا، وعقوباتهم ظاهرة شائعة.

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، مرافق محطة الطاقة الكهرومائية على نهر كارونى ، وطلب بالإضافة إلى ذلك من وزرائه أن يشغلوا مناصبهم من أجل إجراء إعادة هيكلة عميقة فى أساليب الحكومة وعملها.


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