وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف سوى الهدم وصارت مصنعا للخيانة الوطنية

واضاف الوزير، فى بيان له، أن ما تدعو إليها وتقوم به عناصرها المجرمة من التخريب والهدم ومحاولات إسقاط دولهم وتفتيتها وتمزيقها وإدخالها في دوائر الفوضى لصالح القوى التي تعمل على إسقاط منطقتنا العربية فى فوضى لا تخرج منها ولا تقوم لها بعدها قائمة، كل ذلك يشكل جريمة وخيانة دينية ووطنية ، ويجب التصدى بكل قوة وصلابة وحسم لكل خلايا الجماعة الإرهابية وكتائبها النوعية والإلكترونية وأعمالهم العدائية الإجرامية ضد أوطانهم التي لا يؤمنون بها أصلا ، ويسعون ويعملون ليل نهار على هدمها ، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية .