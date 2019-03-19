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وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف سوى الهدم وصارت مصنعا للخيانة الوطنية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:20 ص
وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف سوى الهدم وصارت مصنعا للخيانة الوطنية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تثبت يوما تلو الآخر أنها لا تعرف ولا يمكن أن تعرف ولا تحسن غير الهدم والتخريب ، وأنها صارت مصنعا للخيانة الوطنية ، وأضحت الخنجر المسموم الذي يستخدمه أعداء الأمة في محاولات تمزيقها.

واضاف الوزير، فى بيان له، أن ما تدعو إليها  وتقوم به عناصرها المجرمة من التخريب والهدم ومحاولات إسقاط دولهم وتفتيتها وتمزيقها وإدخالها في دوائر الفوضى لصالح القوى التي تعمل على إسقاط منطقتنا العربية فى فوضى لا تخرج منها ولا تقوم لها بعدها قائمة، كل ذلك يشكل جريمة وخيانة دينية ووطنية ، ويجب التصدى بكل قوة وصلابة وحسم لكل خلايا الجماعة الإرهابية وكتائبها النوعية والإلكترونية  وأعمالهم العدائية الإجرامية ضد أوطانهم التي لا يؤمنون بها أصلا ، ويسعون ويعملون ليل نهار على هدمها ، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية .

 


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