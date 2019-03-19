وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

كتب ــ محمود طه حسين ـ تصوير أشرف فوزى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم قرابة 16 مليون طفل الشهر الماضى ضد شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، موضحة أن وزارة الصحة تسير فى عدة مبادرات للحفاظ على صحة الأطفال والمصريين.

وأضافت وزارة الصحة خلال إطلاق فعاليات المرحلة الثانية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب مدرسة قصر العينى الرسمية للغات، أن الفترة المقبلة تشهد إجراءات تصحيحة فى الصحة الوقائية كعامل ومحور مهم لبناء الإنسان .

وشددت وزيرة الصحة على أهمية توعية الأطفال بالنظافة الشخصية.