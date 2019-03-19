video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكى يغلق منخفضا مع تراجع شركات التصدير

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:21 ص
نيكى يغلق منخفضا مع تراجع شركات التصدير المؤشر نيكى القياسى
رويترز
إضافة تعليق

أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضا اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى عمد فيه المستثمرون إلى البيع لجنى الأرباح فى أسهم شركات التصدير لكن الخسائر كبحتها مكاسب حققها القطاع المالى الذى تلقى الدعم من ارتفاع العوائد على أدوات الخزانة الأمريكية.

غير أن معظم المستثمرين أحجموا عن تكوين مراكز فى السوق، بينما ينتظرون أحدث قرار للبنك المركزى الأمريكى بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع يستمر يومين ويبدأ فى وقت لاحق اليوم.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 0.1% إلى 21566.85 نقطة. وهوى سهم زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 11% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة، فيما عزاه متعاملون إلى خفض شركة وساطة لتصنيف السهم.

وتكبدت أسهم شركات التصدير خسائر مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.4% وهبط سهم باناسونيك 0.7% بعد أن ارتفع فى اليوم السابق. وتراجع الدولار 0.2% إلى 111.26 ين، مواصلا انخفاضه للجلسة الثالثة.

على الجانب الآخر، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التأمين والبنوك التى تتصيد الأصول عالية العائد مثل السندات الأجنبية. وزاد سهم ام.اس آند ايه.دى للتأمين 0.5% وارتفع سهم داى-إيتشى لايف 1.3%، فى حين زاد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 1%.

وتسبب غياب الأنباء بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى ضعف النشاط أيضا. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1610.23 نقطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيكى يرتفع مدفوعا بالأسهم المرتبطة بالرقائق

نيكى يغلق شبه مستقر بعد بيانات صينية ضعيفة وارتفاع سوفت بنك

نيكى يهبط جراء ضعف طلبيات الآلات ومخاوف الانفصال البريطانى

اليابان

البورصة اليابانية

المؤشر نيكى

أخبار الاقتصاد

اقتصاد وبورصة




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة