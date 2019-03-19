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نواب رئيس جامعة طنطا يتفقدون حملة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:05 م
نواب رئيس جامعة طنطا يتفقدون حملة 100 مليون صحة رئيس الجامعة
الغربية عادل ضرة
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قام الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب بزيارة لكلية طب الأسنان لمتابعة عمل فريق دعم الجودة والتأهيل للاعتماد في زيارتهم للكلية التي تستمر على مدار 3 أيام للتأكد من الاشتراطات والخطوات التي اتخذتها ومدى مطابقتها لمعايير الجودة في سبيل الحصول على الاعتماد، وكان فى استقباله الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد الكلية، ووكلاء الكلية.
 
تأتي زيارة الدكتور الرفاعي مبارك فى اطار دعم جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع للكليات وحرصها على حصول جميع كلياتها على الاعتماد.
 
وعلى هامش الزيارة قام الدكتور الرفاعي مبارك بجولة بالكلية تفقد خلالها العيادات والمعامل حيث أشاد بالتجهيزات والمقومات المتوفرة لخدمة العملية التعليمية والعلاجية بالعيادات ، كما أشاد بانتظام وحسن سير العملية التعليمية.
 
كما تفقد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجان الفحص الشامل بكلية الآداب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الامراض غير السارية بحضور الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.
 
وقام نواب رئيس الجامعة باجراء الفحوصات الطبية وذلك لمشاركة الطلاب وتحفيزهم على الاطمئنان على صحتهم والاستفادة من المبادرة، حيث شهدت كلية الآداب اقبال كبير من الطلاب والاساتذة والعاملين على التحليل واجراء الفحوصات الطبية.
 
وفى ذات السياق شارك الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في حفل الأنشطة الطلابية لذوى الاحتياجات الخاصة الذى نظمته كلية الآداب تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.
 
و أكد نواب رئيس الجامعة في كلمتهم على اهتمامهم واهتمام الجامعة بالطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما يتجسد فى وجود مركز رعاية المكفوفين ومقره كلية الآداب.
 
وحث نواب رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانشطة الطلابية والاندماج مع زملائهم والاستفسار عن كل ما يجول بخاطرهم.
 
أُقيم الاحتفال بمشاركة الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
 

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