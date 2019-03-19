نمو إيرادات هيرميس إلى 4.3 مليار جنيه خلال 2018

كتب هانى الحوتى

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ إجمالي إيرادات المجموعة 4.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 19% بفضل الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي الذي تجاوزت إيراداته المليار جنيه خلال عام 2018، مصحوبًا بارتفاع إيرادات جميع قطاعات بنك الاستثمار.

وارتفعت إيرادات الأنشطة الرئيسية، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بمعدل سنوي 32% خلال عام 2018 (بعد استبعاد المكاسب المحققة من أنشطة الاستثمار والإيرادات غير المتكررة)، مدعومًة بنمو إيرادات جميع القطاعات التشغيلية في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتقديم منتجات وخدمات جديدة، إلى جانب التوسع الجغرافي وخدمة قاعدة أكبر من العملاء.

وعلى الرغم من انخفاض العائدات الرأسمالية في عام 2018 بنسبة سنوية 34% مقارنًة بالعام السابق، إلا أن صافي الربح التشغيلي تراجع بمعدل سنوي 5% فقط ليبلغ 1.4 مليار جنيه، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة، وانخفض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 16% ليبلغ مليار جنيه، علمًا بأن ذلك لا يشمل الأتعاب والمكاسب الرأسمالية المتوقع تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2019 والناتجة عن التخارج من شركتي «Vortex I» و«Vortex II».

وبلغ دخل الشركة من الأتعاب والعمولات 3 مليار جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 34%، حيث مثل 71% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

وحقق قطاع التمويل غير المصرفي معدلات نمو قوية خلال عام 2018، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 89% لتبلغ 1.1 مليار جنيه، ومثلت 25% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام، ويعكس ذلك مردود نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 125% خلال عام 2018 مع ارتفاع إيرادات شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي بنسبة سنوية 48% خلال نفس الفترة، وعلى هذه الخلفية بلغ صافي ربح قطاع التمويل غير المصرفي بعد خصم الضرائب وحصة الأقلية 178 مليون جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 128%.

ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال عام 2018، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 15% لتسجل مليار جنيه خلال نفس الفترة في ضوء نمو حصة الشركة وحجم التنفيذات في الأسواق الجديدة خلال 2018، فضلاً عن نمو إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 8% خلال العام، حيث نجح الفريق في تنفيذ 19 صفقة بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار تتنوع بين صفقات طروحات أولية، زيادات رؤوس أموال، والدمج والاستحواذ وترتيب الدين، وهو أكبر عدد صفقات يتم تنفيذه خلال عام واحد.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة واصلت جني ثمار استراتيجية تنويع المنتجات، حيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح تتجاوز حاجز المليار جنيه للعام الثالث على التوالي رغم تباطؤ أسواق المال العالمية وتأثيره على الأسواق التي تعمل بها الشركة.

ولفت عوض، إلى أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل أداءه المتميز خلال عام 2018، حيث ساهم بنحو 1.1 مليار جنيه في إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة، وأضاف أن استراتيجية التوسعات الجغرافية بأعمال قطاعات بنك الاستثمار قد انعكس مردودها الإيجابي على تنويع مصادر الإيرادات وإتاحة المزيد من الفرص لعملاء الشركة في أسواق جديدة.

ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 555 مليون جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 22%، حيث يعكس ذلك المردود الإيجابي لتجميع نتائج شركة FIM – ذراع المجموعة الإقليمي لإدارة الأصول – بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر خلال نفس الفترة.

وساهم ارتفاع إيرادات أنشطة "Merchant Banking" في دعم اجمالي إيرادات أنشطة سوق المال وعمليات الخزانة لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018 وهو انخفاض سنوي بمعدل 7% مقارنة بالعام السابق الذي شهد تسجيل عائدات أعلى ناتجة عن تخارجات وأرباح غير متكررة.

وتابع عوض أن العام الماضي شهد إطلاق العديد من المنتجات الجديدة، حيث تم إطلاق صندوق المجموعة المالية هيرميس للاستثمار في التعليم بمصر والتوسع بالمنتجات المهيكلة (Structured Products) وإنشاء إدارة لمنتجات الدخل الثابت وغيرها من الخدمات.

وأشار عوض إلى أن هذه الأنشطة الجديدة والتوسعات التي تم تنفيذها بقطاع التمويل غير المصرفي الذي تجاوزت إيراداته حاجز المليار جنيه للمرة الأولى، تعطي الشركة المرونة والقدرة على تجاوز مختلف التحديات والأوضاع السوقية مع الحفاظ على ربحيتها.

وشهد عام 2018 ارتفاع المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 35% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية العام، ويرجع ذلك إلى التوسعات التي تم إجرائها لتنمية أعمال جميع قطاعات المجموعة وما صاحب ذلك من زيادة عدد الموظفين مقارنًة بالعام السابق، بالإضافة إلى تجميع نتائج عام كامل لميزانية شركة FIM، علماً بأن العام السابق شهد تسجيل نتائج ربعين فقط.

وتجدر الإشارة إلى نجاح الشركة في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية عند 42.3%، وهو ما يتوافق مع أهداف الإدارة للإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وقال عوض، إن أولويات الشركة خلال عام 2019 تتمثل في مواصلة التوسع بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي، في ضوء تطلعات الإدارة إلى تنمية أعمال شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى التوسع بنشاط التخصيم، كما أن الإدارة تستهدف ترسيخ مكانة المجموعة المالية هيرميس في الأسواق المبتدئة والناشئة التي تعمل بها.

وأضاف عوض أن الشركة تواصل دراسة فرص الاستثمار في الأسواق التي تحظى بمقومات نمو واعدة بعد أن نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية والسوقية والنقدية التي خيمت بظلالها على الأسواق خلال عام 2018، وذلك في إطار أهداف الإدارة الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات وضمان استدامتها وتعظيم القيمة للمساهمين.