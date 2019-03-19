نقابة القراء تنعى قارئ الإذاعة محمد السيد ضيف والجنازة ظهر اليوم بالدقهلية

كتب - إسماعيل رفعت

نعت نقابة القراء، قارئ الإذاعة والتلفزيون، عضو النقابة الشيخ محمد السيد ضيف، الذى وافته المنية الليلة، حيث يشيع من مسجد العدل بطناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأسه، وتتلقى أسرته العزاء ليلا بمسجد العراقى بطناح.

وقالت النقابة، فى تصريح خاص، على لسان متحدثها محمد السعاتى: إن الراحل أثرى دولة التلاوة وطاف العالم شرقا وغربا، حيث هو من مواليد 1945، ودخل الإذاعة المصرية عام 1981، وكان من أعلام التلاوة أداء وتدريسا، حيث تخرج من معهد الخازندارة بشبرا الذى تخرج منه الأعلام مثل الشيخ محمود على البنا.

وأكدت النقابة، أنها ستوفد وفدا لأداء وتلقى العزاء بجانب أسرته، مضيفة أن قراء مصر سيشاركون فى تكريمه الليلة وفاء لما قدم لمصر وللقرآن الكريم داخليا وخارجيا.