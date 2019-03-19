نقابة البيطريين: استمرار استقبال طلبات طرح ملفات جديدة بـ"العمومية" قبل انعقادها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن بند ما يستجد من أعمال بالجمعية العمومية المقرر عقدها، الجمعة 29 مارس الجارى، له أسس وأصول، وهى أن يتم الإعلان عن جدول أعمال العمومية، وفى حال رؤية أحد الأطباء وجود ضرورة فى إضافة بند لها يتم التقدم بطلب للأمين العام وطلب إدراجها، ثم يعرض على الأمانة العامة ويتم عرضها على المجلس، وفى حال الموافقة يتم إدارجها فى بند ما يستجد من أعمال شرط أن يتم التقدم بالطلب فى مدة لا تقل عن 7 أيام من وقت انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد أن على فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقدم بخطاب للأمانة العامة للعرض على المجلس، لطلب مناقشة بندين هامين، وهما: الزيادة التى تمت باشتراكات صندوق التكافل الاجتماعى، دون زيادة الميزة التأمينية، بالإضافة إلى مناقشة الخصم من الراتب.