نائب محافظ الإسكندرية: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات المهدرة وإعادة تأهيلها

الإسكندرية - جاكلين منير

قال أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية: "إننا نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات المهدرة وإعادة تأهيلها والوصول بها إلى أعلى درجات النجاح، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية"، جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم لتفقد محجر المكس، المقام على مساحة ٧.٥ فدان للوقوف على حالة المحجر على أرض الواقع، لدراسة تنفيذ أعمال تأهيلة وتطويره، كما تم تفقد محجر الفنار وذلك بنطاق حى غرب.

وأكد نائب المحافظ ضرورة الاستغلال الأمثل لمحجر المكس وإعادة تأهيله مرة أخرى، ليصبح منظومة متكاملة باعتباره إحدى الموارد المهمة، مشيرا إلى أنه يعد من المحاجر الحدودية التى تحتاج إليها الدولة للرقابة على الحيوانات المستوردة وتحصينها وحمايتها قبل دخولها البلاد، بجانب الحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية، لافتا إلى تقديم كامل الدعم من قبل المحافظة للوزارات المختصة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالإسكندرية.

وحضر الجولة الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة والخدمات البيطرية، واللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطرى، والمهندس مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، واللواء هشام كامل، رئيس حى غرب.