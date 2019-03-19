نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مدينة الطالبات بأسيوط..ويحذر: فصل مروجى الشائعات

أسيوط ـ محمود عجمى

أجرى الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وتفقد بعض المبانى واستمع للطالبات وتعهد بتذليل أى عقبات قد تواجهن؛ مؤكدا أن الجميع في خدمتهن تنفيذا لتوجيهات الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.

ورافقه خلال الجولة، المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد للفرع الازهر بأسيوط، ومحمد عبد المعطي مدير عام الشؤن القانونية للفرع، وحسام مهران مدير المدن الجامعية وميرفت سالم مديرة المدينة الجامعية للطالبات.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنه لا صحة لاختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأزهر أسيوط، موصحا أنه تم مراجعة كل الأسماء وأعداد الطالبات بالمدينة، ولم يتم تسجيل أي حالة تغيب بين الطالبات.

وحذر الدكتور أسامة عبدالرؤوف، أنه فى حال تواطؤ أى طالب وطالبة بالمشاركة فى ترويج الشائعات، التى ليس لها أساس من الصحة، فإن مصيره الفصل الفورى من المدينة، مشددا علي ضرورة وضع قواعد للممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطرق اكتشاف الأخبار المضللة والحسابات المزيفة على الإنترنت؛ دعيا الطلاب بعدم نشر أي معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر من مواقع التواصل، إلا بعد الرجوع لمصدرها الرسمي لتحري الدقة، حرصًا علي عدم نشر الشائعات المغرضة والتي من شأنها إثارة البلبلة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

كما شدد، على الاهتمام بنظافة المدن الجامعية، ولا تهاون مع أى شخص يثبت تراخيه فى أداء واجباته الوظيفية.