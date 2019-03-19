نائب رئيس جامعة الأزهر: لا صحة لتغيب إحدى طالبات المدينة الجامعية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، أنه لا صحة لاختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأزهر أسيوط، موضحا أنه تم مراجعة كل الأسماء وأعداد الطالبات بالمدينة ولم يتم تسجيل أي حالة تغيب بين الطالبات.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الطلاب بعدم نشر أي معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر من مواقع التواصل، إلا بعد الرجوع لمصدرها الرسمي لتحري الدقة، حرصًا علي عدم نشر الشائعات المغرضة والتي من شأنها إثارة البلبلة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وأضاف الدكتور أسامة عبدالرؤوف لـ"اليوم السابع"، أنه تم تمشيط المدينة الجامعية بأزهر أسيوط، من قبل الأمن الإداري بالجامعة، ولم يستدل علي وجود أي شىء يهدد أمن الطلاب، وأن الأمور تسير علي ما يرام وفي هدوء تام.