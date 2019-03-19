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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:26 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و  6 سفن بضائع عامة . 
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر عدد 780 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45098 من البضائع العامة، منها عدد 120 سيارة نقل محملة بـ 5591 طن قمح .
 
و بهذا وصل، رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153010، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40776 طنا، و شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4200 طن يوريا، و 800 طن يوريا معبأ، و 14647 طن فوسفات، و 5700 طن علف و 2168 طن علف، و 2000 طن كسب صويا و 2100 طن ملح  .
 
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 485 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد  463 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1125 حاوية مكافئة .
 
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8000 طن قمح، و 2496 طن أرز، و 6603 طن حديد، و 700 طن خشب و 12700 طن صويا، و 510 طن زيوت .
 
 
 

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