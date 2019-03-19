"مياه القناة" تنهى إنسداد خط عمارات الأوقاف وتفعل العدادات مسبوقة الدفع

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، الإنتهاء من إصلاح إنسداد الخط الرئيسى لعمارات الأوقاف بالمستقبل، وتم الدفع بسيارات النافورى والأفراد بالطوارئ، تحت إشراف المهندس كمال موافي رئيس الحملة، وتفعيل الإتصال بأجهزة اللاسلكي، وأنه سيتم سحب المياه المتراكمة، والتى خلفها إنسداد الخط، تيسيراً على المواطنين.

من جانب آخر، تابع رئيس مياه القناه قيام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، برئاسة صلاح إسماعيل، والقطاع التجارى برئاسة المحاسب محمد أبو الفتوح ومجموعة العمل، بتجهيز أول غرفة لشحن العدادات مسبوقة الدفع بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة القنطرة غرب، وذلك بعد تنفيذها بمحافظة السويس، والتي شهدت نجاحا كبيراً، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد وتيسير الإجراءات علي المواطنين، وتقديم أفضل خدمة ممكنه، حيث تم تجهيز وتركيب الأجهزة الخاصة بالغرفة و الشبكة الداخلية بمنطقة القنطرة غرب بالجهود الذاتية، وبالتنسيق مع المهندس محمد ماضي مدير المنطقة، وتشغيل البرنامج الخاص بالمنظومة من خلال الشركة المنفذة للبرنامج، و سيتم تفعيل المنظومة بشكل كامل خلال الأسبوع القادم، والبدء في تنفيذ الخطة الموضوعة بتركيب العدادات للمواطنين بمعرفة القطاع التجاري، وجاري عمل خطه لتفعيل المنظومة بجميع مناطق المحافظة.

وفى نفس السياق، ألتقي رئيس مياه القناه بممثل الهيئة الإقتصادية لشرق بورسعيد، لمناقشة تدبير كميات المياه المطلوبة لتشغيل ميناء شرق بورسعيد والمصانع التابعة للهيئة الإقتصادية بشرق بورسعيد، وإعادة تأهيل محطة رفع شرق التفريعة لتدبير كميات المياه المطلوبة، ودراسة الإعتمادات المطلوبة لإعادة تأهيل الرافع لضمان إستدامة الخدمة بالمنطقه، تمهيدا لرفع نتائج اللقاء للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقتصادية، وجاء هذا اللقاء عقب الجولة الى قام بها رئيس مياه القناه لمحطة التوطين ومنطقة شرق بورسعيد.