موجز 6 مساء.. إنتاج 100 ألف سيارة سنويا من النصر للسيارات بشراكة يابانية





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم تطوير شركة "النقل والهندسة"، التابعة للوزارة، للتوسع فى إنتاج الإطارات، من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتى لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.

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بمجرد رؤية هذه الصورة والتعليق الخاص بها، سوف تصاب بالدهشة مها لتجد نفسك تسأل: "هى تقصد ايه"، حيث نشرت الإعلامية بسمة وهبى المتواجدة حاليا فى السعودية بسبب زفاف نجلها صورة من منزلها تجمعها بالفنانة دينا التى تتواجد هى الأخرى فى المملكة لأداء مراسم العمرة.

كشف موقع فيس بوك أن نحو 4000 شخص شاهدوا البث المباشر لحادث إطلاق النار الارهابى على المسجد النيوزيلندى، قبل أن يقرر الموقع فى نهاية المطاف إزالته تماما، ولم يشاهده سوى 200 شخص فقط أثناء بثه، ولم يقم أيا منهم بالإبلاغ عنه للشبكة الاجتماعية.

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم تطوير شركة "النقل والهندسة"، التابعة للوزارة، للتوسع فى إنتاج الإطارات، من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتى لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.

أطلق عامل النار خلال مشاجرة بأوسيم مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، كما أصاب ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن استاد برج العرب سيكون جاهزا لاستقبال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع السابع عشر لدورى القسم الأول، والتى ستقام يوم 30 مارس الجارى.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فتح وزارة التنمية المحلية مدة جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون تقنين أراضي الدولة، تواصل المركز مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 19 مارس لاستكمال فض الأحراز، وقدمت النيابة قرارات العفو التى أصدرها المتهم محمد مرسى بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسة.

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة كلا من "إبتسام عبد الحميد السيد وشهرتها " أم صلاح" ربة منزل ؛ "محبوسة " وفتحية الخضرى رمضان وشهرتها " أم نهلة " ربة منزل " محبوسة " بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليهم، ومعاقبة محمد الخضرى محمد " محبوس"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن جريمته الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير تزوير شهادات البنك الأهلى، والسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات الأطفال.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى ، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وقدمت النيابة خلال جلسة اليوم كتاب مصلحة السجون الذى يظهر قيمة التلفيات التى لحقت بالسجون المصرية إبان اقتحامها فى مطلع عام 2011 والتى وصلت لمبلغ 209 مليون و 446 ألف و 745 جنيه.

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة 40 متهما بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ16 سنة، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأكبر قضية للاتجار بالبشر".

أصدرت مجلة نور للأطفال، والتي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، كتابًا جديدًا للأطفال بعنوان "أسٌود الوطن"، يهديه الأزهر لأطفال العالم، حيث يرصد الكتاب قصص لشهداء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة، فى صورة قصص قصيرة مصورة تحكى بطولات الشهداء.

أفادت روسيا اليوم فى خبر عاجل، بأن رئيس كازاخستان نور سلطان باييف استقال من منصبه، بعد 28 عاماً في الحكم، حيث أعلن ذلك فى كلمة أذاعها تلفزيون بلاده

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لجناح البنك الأهلى فى مدينة أسوان - وذلك على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى .

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بعيد الأم مباح شرعا، مؤكدة، أنه أحد مظاهر البر والإحسان، مشددة على أنه ليس بدعة.

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ، حيث من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على حنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019 وحتى يوم الأربعاء 24/4/2019، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".