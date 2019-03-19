video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل حدث على يد أصدقائه لاختلافهم أثناء تقسيم المسروقات فى النزهة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:09 م
مقتل حدث على يد أصدقائه لاختلافهم أثناء تقسيم المسروقات فى النزهة جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة فى مقتل طفل على يد زملائه، وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

 

وتلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لطفل بميدان الحجاز مصاب بطعون نافذة بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لحدث يبلغ من العمر 16 عاما.

 

ودلت التحريات، على أن المجنى عليه لقى مصرعه على يد اثنين من المتسولين يبلغون من العمر 16 و17 عاما عقب مشاجرة نشبت بينهم.

 

وبإعداد الأكمنة تم القبض على أحد المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع متسول آخر تمكن من الهرب عقب طعن صديقهم بسلاح أبيض "كتر"

واعترف المتهم المضبوط بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ونشل المواطنين بالإكراه وأثناء اقتسامهم ايراد المسروقات اختلفوا فيما بينهم فاتفقوا على التخلص منه، فقاموا بطعنه بسلاح أبيض "كتر"، ثم فروا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 10 سنوات لنائب مدير بنك بتهمة اختلاس قيمة "شيك"

اخبار الحوادث

تحقيقات النيابة

مقتل طفل

سلاح ابيض

النزهه




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة