مقتل حدث على يد أصدقائه لاختلافهم أثناء تقسيم المسروقات فى النزهة

فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة فى مقتل طفل على يد زملائه، وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

وتلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لطفل بميدان الحجاز مصاب بطعون نافذة بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لحدث يبلغ من العمر 16 عاما.

ودلت التحريات، على أن المجنى عليه لقى مصرعه على يد اثنين من المتسولين يبلغون من العمر 16 و17 عاما عقب مشاجرة نشبت بينهم.

وبإعداد الأكمنة تم القبض على أحد المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع متسول آخر تمكن من الهرب عقب طعن صديقهم بسلاح أبيض "كتر"

واعترف المتهم المضبوط بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ونشل المواطنين بالإكراه وأثناء اقتسامهم ايراد المسروقات اختلفوا فيما بينهم فاتفقوا على التخلص منه، فقاموا بطعنه بسلاح أبيض "كتر"، ثم فروا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.