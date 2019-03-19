مفتى الجمهورية: لا يجوز لعن الإنسان أو تكفيره إلا من لعنه الشرع

كتب لؤى على

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن لعن شخص سواء أكان مسلمًا عاصيًا أو غير عاصٍ أم كان كافرًا حرامٌ شرعًا، إلا مَن لعنه الشرع بخصوصه أو دلَّت النصوص الشرعية على أنه مات على الكفر أو يموت عليه؛ كأبي جهل وإبليس.

وأضاف مفتى الجمهورية فى فتوى أعاد موقع دار الإفتاء نشرها، حول حكم لعن إنسان معين ،أن علة التحريم أنه غير هؤلاء لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية، أما إذا كان اللعن لا يتعلق بمُعَيَّن، وإنما يتعلق بنوعٍ ما قد لعنه الشرع من غير تعيين؛ كقول: ﴿لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾؛ فهو جائز.