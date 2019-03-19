مصرع 98 شخصا وفقدان 217 جراء الإعصار "إيداى" فى زيمبابوى

هرارى (أ ش أ)

أعلنت الحكومة فى زيمبابوى مصرع 98 شخصا على الأقل وفقدان 217 آخرين حتى الآن فى مناطق شرق وجنوب البلاد، وذلك جراء الإعصار الإستوائى "إيداى" الذى ضرب البلاد أمس، وذلك حسب آخر إحصائية رسمية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا قد أعلن فى وقت سابق حالة كوارث، كما أنه عاد إلى بلاده مبكرا من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الأوضاع وجهود الإغاثة ومساعدة المتضررين فى أعقاب هذا الإعصار القوى.

كان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب أمس الاثنين، عن حزنه وأسفه إزاء الضحايا والمصابين وتدمير الممتلكات ونزوح الأشخاص فى زيمبابوى بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الإعصار "إيداى"، كما قدم التعازى لأسر الضحايا وإلى شعب وحكومة زيمبابوي.

وأعرب جوتيريش عن تضامن المنظمة الدولية مع سلطات زيمبابوى، كما أكد أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للعمل من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من هذه الكارثة.