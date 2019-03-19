مصرع 3 مصريين وإصابة 2 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت

الكويت(أ ش أ)

لقى 3 من العمال المصريين مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون، إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة النهضة الكويتية.

وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية الكويتية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، إن المتوفين الثلاثة هم كل من أحمد يوسف أحمد الباجه، عبدالستار جادالله رشيد، ومحمد محمد السقا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبها، بدأت القنصلية المصرية لدى الكويت، فى التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها العمال الثلاثة لحصول أسرهم على جميع حقوقهم المالية والأدبية بعد الحادث، بالإضافة إلى بحث شحن الجثامين الثلاثة إلى أرض الوطن.

بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى فهد الشعلة، على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق فى ملابسات الحادث لتحديد القصور ومحاسبة المسؤول فى حال ثبت الإهمال .

وأعرب الوزير، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لأسر المصريين الثلاثة المتوفين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين الاثنين بالشفاء العاجل.