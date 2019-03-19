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مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث مروع بكورنيش الإسكندرية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:26 م
مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث مروع بكورنيش الإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم، فى حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى بمنطقة سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، ووجود مصابين، وانتقل الرائد عمرو أبو عرب، معاون مباحث قسم شرطة أول الرمل، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

وتبين من الفحص اصطدام سيارة "لانسر سوداء اللون" أرقام "ملاكى إسكندرية 213479"، بأخرى ملاكى ماركة "لادا حمراء اللون" أرقام "س م ن 8296" بطريق الكورنيش.

 

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة "اللانسر" بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها المدعو "أحمد.م.ص.م" 22 عاما، مقيم بكليو باترا، ما جعلها تتخطى جزيرة منتصف الطريق وتصدم بالسيارة "اللادا" فى الاتجاه المقابل وفر قائدها هاربا.

 

أسفر الحادث عن مصرع "مصطفى عبده حسن على ياقوت"، 29 عاما، خريج كلية تجارة، مقيم العصافرة بحري، نجل قائد السيارة اللادا، وإصابة والده المدعو"عبده حسن على ياقوت"، 61 عاما، و4 آخرين هم كل من "أحمد عجمى إبراهيم عجمي"، 24 عاما، مقيم بمنطقة سبورتنج، و"يوسف عصام السيسي"، 21 عاما، مقيم سيدى جابر، وحسن السيد يوسف، 27 سنة، مقيم الجمرك.

 

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الرمل من القبض على سائق السيارة "اللانسر" وعثر بداخل سيارته على زجاجة خمور.

 

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وقررت النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهم القيادة تحت تأثير الخمور، والقتل والإصابة الخطأ.


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