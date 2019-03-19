مصرع ربة منزل وإصابة آخر فى حادثى تسمم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخص آخر بالتسمم، بسبب تناولهما مواد سامة فى مركزى الدلنجات وايتاى البارود.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعتين، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام، بوصول "س.م.ط" 24 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة المركز، مصابة ادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفيت عقب وصولها.

بتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

بسؤال والدها، ومقيم بذات الناحية قرر بتناول ابنته المذكورة، قرص مبيد حشرى خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بينها وزوجها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

كما ورد بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام، بوصول "أ.ا.ا" 21 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز، مصاب ادعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة ولايمكن استجوابه، وتم حجزه بقسم السموم تحت الملاحظة.

بسؤال عمه 50 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر أنه عقب قيام نجل شقيقه المذكور بوضع كمية من سم الفئران بالمنزل تناول الطعام دون غسل يده، مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.