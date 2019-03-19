video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع تاجر خردة انفجر فيه تانك بنزين أثناء تقطيعه فى المحلة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:29 م
مصرع تاجر خردة انفجر فيه تانك بنزين أثناء تقطيعه فى المحلة جثة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
لقي تاجر خرده مقيم مركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه إثر انفجار تانك بنزين فيه، أثناء تقطيعه باستخدام لمبة لحام، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.
 
 
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بوصول "عبد القادر. ر. س" 29 سنة، تاجر خرده لمستشفى المحلة العام جثة هامدة وتبين من الفحص أثناء قيامه بتقطيع تانك بنزين، حدث انفجار للتانك، ولقى مصرعه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابه العامة التحقيق. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل وإصابة آخر فى حادثى تسمم بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

المحله

مدير امن الغربيه




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة