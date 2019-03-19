مصرع تاجر خردة انفجر فيه تانك بنزين أثناء تقطيعه فى المحلة

الغربية - عادل ضرة

لقي تاجر خرده مقيم مركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه إثر انفجار تانك بنزين فيه، أثناء تقطيعه باستخدام لمبة لحام، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بوصول "عبد القادر. ر. س" 29 سنة، تاجر خرده لمستشفى المحلة العام جثة هامدة وتبين من الفحص أثناء قيامه بتقطيع تانك بنزين، حدث انفجار للتانك، ولقى مصرعه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابه العامة التحقيق.