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مصدر روسى: عدد الغواصات الروسية سيصل إلى 80 غواصة بحلول 2023

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:29 م
مصدر روسى: عدد الغواصات الروسية سيصل إلى 80 غواصة بحلول 2023 غواصات روسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البحرية الروسية ستضم نحو 80 غواصة بحلول عام 2023.

ونقلت الوكالة عن مصدر روسى قوله "مع الأخذ فى الحسبان بناء مجموعة جديدة من ست غواصات (لمشروع 636) لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسى، سيتكون أسطول الغواصات التابع للبحرية الروسية بحلول عام 2023 من 80 غواصة"، مضيفا "ندرس حاليا امكانية زيادة مجموعة حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "بوريه" من 8 إلى 10".

يُذكر أن أسطول الغواصات التابع للبحرية الروسية يضم حاليا أكثر من 70 غواصة، بما فى ذلك الغواصات الاستراتيجية النووية من مشروعى "بوريه" و "بى دى أر إم".

وتتكون القوات البحرية الروسية من 4 أساطيل استراتيجية، هى: أسطول بحر الشمال وأسطول المحيط الهادئ وأسطول بحر البلطيق وأسطول البحر الأسود، إضافة لأسطول آخر صغير يرابط فى حوض بحر قزوين.

 


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