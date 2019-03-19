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الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:54 م
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مصدر أمنى : مقتل أرملة الشاعر محمد عفيفى بغرض السرقة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:45 م
مصدر أمنى : مقتل أرملة الشاعر محمد عفيفى بغرض السرقة الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر
المنوفية _محمد فتحى
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أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية،أن حادث مقتل نفسية محمد قنديل ،  أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر ، داخل منزلها بعدما عثر عليها مكبلة  اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس ، تمت بغرض  السرقة، مشيرا إلى أنها تعيش  داخل المنزل وحيده بمفردها ، وهناك  خادمة تغادر منزل المجنى عليها عقب قيامها بأداء مهام عملها . 

 

كان فريق من النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام  ،  لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية،  عاين منزل الشاعر محمدعفيفى مطر ،  بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعدما تلقت أجهزة الأمن إخطارا بالعثور على جثة نفسية محمد قنديل ،  أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبله من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس ، وذلك فى ظل ظروف غامضة.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سمير أبو زامل ،  مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان ،  مدير المباحث الجنائية، يفيد من عثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما ،  زوجة الشاعر الراحل  محمد عفيفى مطر ، داخل منزلها مكبلة وبها إصابات بالرأس ، وتم  نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى  لعرضها على الطب الشرعى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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