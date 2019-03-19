مصدر أمنى : مقتل أرملة الشاعر محمد عفيفى بغرض السرقة

المنوفية _محمد فتحى

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية،أن حادث مقتل نفسية محمد قنديل ، أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر ، داخل منزلها بعدما عثر عليها مكبلة اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس ، تمت بغرض السرقة، مشيرا إلى أنها تعيش داخل المنزل وحيده بمفردها ، وهناك خادمة تغادر منزل المجنى عليها عقب قيامها بأداء مهام عملها .

كان فريق من النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام ، لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، عاين منزل الشاعر محمدعفيفى مطر ، بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعدما تلقت أجهزة الأمن إخطارا بالعثور على جثة نفسية محمد قنديل ، أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبله من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس ، وذلك فى ظل ظروف غامضة.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سمير أبو زامل ، مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان ، مدير المباحث الجنائية، يفيد من عثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما ، زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر ، داخل منزلها مكبلة وبها إصابات بالرأس ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى لعرضها على الطب الشرعى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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