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مصدران: حكومة الهند طلبت من بنوك إنقاذ جت إيروايز

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:19 م
مصدران: حكومة الهند طلبت من بنوك إنقاذ جت إيروايز الهند - أرشيفية
(رويترز)
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قال مصدران بالحكومة الهندية لوكالة رويترز، إن الحكومة طلبت من بنوك تديرها الدولة إنقاذ شركة جت إيروايز المملوكة ملكية خاصة دون دفعها للإفلاس مع سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودى لتفادى فقد آلاف الوظائف قبل أسابيع من انتخابات عامة.

وقال المصدران أن وزارة المالية طلبت على مدى العام الأخير تحديثات منتظمة من البنوك، وعلى رأسها بنك الدولة الهندى، عن الوضع المالى لجت إيروايز. وأضافا أنه فى الأشهر الأخيرة تقدم البنوك تحديثات أسبوعية عن خطة الإنقاذ وتطلب أيضا مشورة الحكومة.

وقال مسؤول بأحد البنوك المقرضة لجت إيروايز "يطلب مسؤولون كبار بوزارة المالية تحديثات عن الأمر". ورفض الكشف عن هويته نظرا لخصوصية المناقشات.

ولم تٌنشر أى تقارير فى السابق عن تفاصيل المناقشات بين وزارة المالية والمصرفيين بخصوص إنقاذ جت إيروايز.

وناشدت نيودلهى البنوك التى تديرها الدولة تحويل الدين إلى حقوق ملكية وحيازة حصة فى جيت إيروايز فى خطوة نادرة تستخدم فيها الهند أموال دافعى الضرائب لإنقاذ شركة قطاع خاص متعثرة من الإفلاس. لكن المصدرين بالإضافة إلى مصدر ثالث قالوا أن هذا سيكون "لفترة انتقالية" ويمكن للبنوك بيع الحصص فور إقالة جت إيروايز من عثرتها.

وقال مصدر حكومى منفصل أن الحكومة حثت أيضا صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطنى الذى تملك 49% فيه وأُسس للاستثمار فى مشاريع بنية تحتية متوقفة وجديدة - على شراء حصة فى جت إيروايز.

وتصارع جت إيروايز المثقلة بدين يفوق المليار دولار للاستمرار فى العمل. وأجلت مدفوعات للبنوك والموردين والموظفين ومؤجرى الطائرات، والذين بدأ بعضهم فى إنهاء صفقات التأجير.


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