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مسئول يمنى: ميليشيا الحوثى منعت لوليسجارد من زيارة رأس عيسى شمال الحديدة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:00 ص
مسئول يمنى: ميليشيا الحوثى منعت لوليسجارد من زيارة رأس عيسى شمال الحديدة عناصر حوثية
أ ش أ
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منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.

 

ونقلت قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد عسكر زعيل، قوله إن ميليشيا الحوثي منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.

 

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" أن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي.

 

وترفض ميليشيا الحوثي حتى اللحظة تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.

 

من جهته، اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر ميليشيات الحوثي بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي مضى اكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه برعاية الأمم المتحدة.

 

وأوضح أنه منذ إعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م بالحديدة إلى ١١ مارس ٢٠١٩ وصل إجمالي الخروقات الحوثية المباشرة وغير المباشرة إلى ١٩٤٣ خرقا، أدت إلى مقتل ١٢٣ مدنيا و ٦٢٧ جريح بينهم نساء وأطفال.

 

وأضاف أن الميليشيات الحوثية لا زالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشئات العامة والخاصة.

 


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