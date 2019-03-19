محمد بن راشد: توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائى يضم 11 دولة

كتبت ريهام عبد الله

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمى بأبوظبى، وتوقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي يضم 11 دولة عربية.

وقال بن راشد :"شهدنا اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي، وشهدنا أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم 11 دولة عربية، وأول مشاريعها سيكون قمر صناعى سيعمل عليه العلماء العرب من هنا من دولة الإمارات، شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربى".



الشيخ محمد بن راشد



حاكم دبى

وتابع بن راشد: "أسمينا القمر الصناعى الذى سيعمل عليه العلماء العرب "813"، وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة فى بغداد فى عهد المأمون، البيت الذى جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة، منطقتنا منطقة حضارة، وشبابنا بناة حضارات، لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ".



افتتاح مؤتمر الفضاء