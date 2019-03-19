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محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان قرعة أداء فريضة الحج.. صور

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:30 م
محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان قرعة أداء فريضة الحج.. صور جانب من القرعة
قنا - وائل محمد
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حضر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إجراء مراسم قرعة الحج العلنية للعام الهجرى 1440، التى تشرف عليها وزارة الداخلية بالصالة المغطاة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.

 

وأوضح الهجان، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 1449، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 259 تأشيرة حج، تم تخصيص 27 تأشيرة لكبار السن، مضيفا انه تم إعلان أسماء الفائزين بشفافية تامة عن طريق الحاسب الآلى، وبحضور عدد من المتقدمين، حيث فاز 79 متقدم بقسم وبندر قنا، و31 بمركز ابوتشت، و11 بمركز فرشوط، و28 بمركز نجع حمادى، و12 بمركز دشنا، و24 بمركز قفط، و31 بمركز قوص، و11 بمركز نقادة .

 

وهنأ المحافظ ومدير الأمن الفائزين، متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ فى هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها، ومتمنين للجميع حج مبرور وسلامة العودة إلى أرض الوطن .

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