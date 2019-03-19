محافظ القليوبية باحتفالية المرأة المصرية فى 100 عام: هى سر قوة الوطن.. صور

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، فى احتفالية المرأة المصرية 100 عام ( المرأة اصل الحكاية ) والتى تنظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس بالمحافظة، والدكتور ابراهيم راجح وكيل كليه الطب ببنها، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وعددا كبيرا من الأجهزة التنفيذية، ومديرى مديريات التربية والتعليم والتضأمن الاجتماعى، والشباب والرياضة والثقافة، وعدد كبير من القيادات النسائية وأمهات وزوجات الشهداء، وأقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة بنها.

وألقى عبد الحليم، كلمة أكد خلالها على أهمية المرأة على مر العصور التاريخية، والتى ضربت أروع الأمثال فى التضحية وتحمل الأعباء والمسئولية، بالإضافة إلى دورها الواضح والفعال فى الاستحقاقات الدستورية والسياسية ووقوفها فى الصفوف الأولى، حتى عبرت بسفينة الوطن إلى برد الأمان.

ولفت محافظ القليوبية، إلى أهمية دور المرأة فى المجتمع، مؤكدا إلى أنها تستحق منا أن كرمها كل يوم وليس كافيا أن نخصص لها يوما واحد فى العام، مشيرا إلى دورها فى ترسيخ مجتمع ناضج واع، وأنها تعد بحق سر قوة الوطن، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بهذا الدور العظيم لم يقتصر فقط على تعزيز حقوق المرأة السياسية والتمتع بحق الترشح والانتخاب بل امتد إلى ضرورة مشاركتها وتمثيلها فى كافة كيانات المجتمع باعتبارها ركيزة وشريك أساسى فى نهضة المجتمع من أجل تقدم الوطن وضمان مستقبل أفضل.

وتقدم عبد الحليم، بخالص التحية والتقدير للمرأة المصرية فى عيدها خاصة لكل أم وزوجة شهيد، ضربت أروع الأمثلة فى العطاء وقدمت أغلى ما تملك ولا تزال صبورة مخلصة مثابرة، وعلى استعداد للتضحية بروحها فداء ودفاعاَ عن الوطن، متمنياَ لها النجاح نحو مستقبل وغد واعد.

كما قامت جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة، بعرض بعض إنجازات المجلس القومى للمرأة خلال الفترة الماضية، والتى من أهمها اللقاءات الجماهيرية لحملة صوتك لمصر بكرة، حيث تم تنفيذ عدد (71) لقاء على مستوى مراكز المحافظة خلال شهرى فبراير ومارس 2018، وعدد المستفيدين(114715) فردا، كما تم تنفيذ ماراثون بالمشاركة مع مجلس مدينه بنها وبعض منظمات المجتمع المدنى وبعض اعضاء الفرع، لحث السيدات على المشاركة فى العملية الانتخابية ودعم الاستقرار وعدد المستفيدين عدد(200 ) سيدة و( 300) فتاة وشاب.

وأضافت جيهان فؤاد، أن المجلس القومى للمرأة، قام بحملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة، والتى هدفت إلى حث السيدات على المشاركة الفعالة والأيجابيه فى العملية الانتخابية ورفع الوعى لدى السيدات، وعدد المستفيدين منها (46الف ) سيدة، كما تم عمل عدد ( 5000 ) بطاقة الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى المحافظة خلال يناير 2018 وحتى مارس 2018 .

وفى نهاية اللقاء، قام المحافظ بتكريم عدد من أمهات وزوجات الشهداء على دورهم مقدما التحية لشهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن، فى سبيل تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر، موجها رسالة لأهالى الشهداء قائلا: "لا تحزنوا على أرواح أبنائكم فهم فى الجنة"، لافتا أن تكريم الشهيد وأسرته تتجسد فيه مشاعر الفخر والكرامة والتضحية، وهم فخر لكل مصرى ينتمى لتراب هذا الوطن.