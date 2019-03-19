محافظ القاهرة: مبادرة القضاء على الديدان المعوية هدفها الحفاظ على صحة المواطن

كتب ـ محمود طه حسين ـ تصوير أشرف فوزى

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية تستهدف مليون و200 ألف تلميذ على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية بالعاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب مدرسة قصر العينى الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب بحضور وزير الصحة الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة القضاء على الديدان تعد استكمالا للمبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن المواطن المصرى هو محور اهتمام الدولة لإعداد شباب المرحلة القادمة قائلا: "الهدف من المبادرات الحفاظ على صحة الشعب المصرى".