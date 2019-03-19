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محافظ القاهرة: كثافات بعض الفصول تجاوزت الـ100 طالب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:14 ص
محافظ القاهرة: كثافات بعض الفصول تجاوزت الـ100 طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب محمود طه حسين
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تحدث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة مع محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة عن المناطق مرتفعة الكثافات الطلابية فى مدارس العاصمة.
 
وقال محمد عطية، إن أبرز المدارس التى يوجد فيها كثافات هى مناطق المرج وعين شمس والبساتين ودار السلام.
 
وعلق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قائلا:" أعتقد الكثافات وصلت إلى 100 طالب فى الفصل، موضحا أنها مرتفعة والمفروض لا تتخطى الـ 40 طالبا فى الفصل."
 
جاء ذلك خلال على هامش حضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس فى مدرسة القصر العينى الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة. 

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