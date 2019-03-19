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محافظ الجيزة يفتتح ملتقى لبحث تطوير التعليم الفنى لخدمة الصناعة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:16 م
محافظ الجيزة يفتتح ملتقى لبحث تطوير التعليم الفنى لخدمة الصناعة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح منذ قليل، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ملتقى التعليم الفنى، الذى نظمته العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان "التعليم الفنى قاطرة الوطن نحو التنمية" بقصر ثقافة الجيزة.
 
ويهدف الملتقى إلى بحث المشاكل التى تواجه التعليم الفنى ودور التعليم الفنى فى التنمية الصناعية، حيث يتضمن الملتقى عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة تلك المشكلات.
 
وأكد محافظ الجيزة ​على أهمية التعليم الفنى واهمية تطويره من خلال وضع حل مشاكله على أولويات اهتمامات الدولة والقائمين على المنظومة التعليمية مما يعكس دوره فى النواحى المختلفة والنهوض بعدة مجالات.
 
شارك فى الملتقى الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة واشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.
 
 

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