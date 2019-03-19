محافظ الجيزة: أهم مشكلة تواجه التعليم الفنى نظرة بعض أولياء الأمور السلبية

كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أهم المشاكل التى تواجه التعليم الفنى هى النظرة السلبية من بعض أولياء الأمور تجاه التحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفنى، والمشكلة الثانية هى قلة التدريب وعدم ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأكد محافظ الجيزة، خلال افتتاحه ملتقى التعليم الفنى منذ قليل، بقصر ثقافة الجيزة، تحت عنوان "التعليم الفنى قاطرة الوطن نحو التنمية"، أن الدولة تسير بجدية فى نحو الإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى من خلال تقديم البرامج التدريبية وربطها بسوق العمل والاحتياجات الخاصة به وتوفير الكثير من فرص العمل، مشيرا إلى التعليم الفنى قدم الكثير للاقتصاد المصرى.

وأضاف راشد، أن التعليم الفنى له دور كبير فى تنمية الصناعة المصرية كذلك فى المجالات الزراعية والتجارية، وأن هذا الدور يزداد من خلال زيادة الاهتمام به وحل مشاكله وتكثيف التدريب.

شارك فى الملتقى الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.