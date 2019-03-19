video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ الجيزة: أهم مشكلة تواجه التعليم الفنى نظرة بعض أولياء الأمور السلبية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:50 م
محافظ الجيزة: أهم مشكلة تواجه التعليم الفنى نظرة بعض أولياء الأمور السلبية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أهم المشاكل التى تواجه التعليم الفنى هى النظرة السلبية من بعض أولياء الأمور تجاه التحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفنى، والمشكلة الثانية هى قلة التدريب وعدم ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
 
 
وأكد محافظ الجيزة، خلال افتتاحه ملتقى التعليم الفنى منذ قليل، بقصر ثقافة الجيزة، تحت عنوان "التعليم الفنى قاطرة الوطن نحو التنمية"، أن الدولة تسير بجدية فى نحو الإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى من خلال تقديم البرامج التدريبية وربطها بسوق العمل والاحتياجات الخاصة به وتوفير الكثير من فرص العمل، مشيرا إلى التعليم الفنى قدم الكثير للاقتصاد المصرى.
 
 
وأضاف راشد، أن التعليم الفنى له دور كبير فى تنمية الصناعة المصرية كذلك فى المجالات الزراعية والتجارية، وأن هذا الدور يزداد من خلال زيادة الاهتمام به وحل مشاكله وتكثيف التدريب.
 
 
شارك فى الملتقى الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يفتتح ملتقى لبحث تطوير التعليم الفنى لخدمة الصناعة

محافظ الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياة جزيرة الدهب نهاية الشهر المقبل

الجيزة

اخبار الجيزة

التعليم الفنى

معرض التعليم الفنى

التعليم




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة