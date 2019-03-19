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محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الرابعة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:03 م
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الرابعة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بتسليم الدفعة الرابعة من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين، الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25 % من القيمة الإجمالية لثمن الأرض التى فى حوزتهم.
 
وبلغ إجمالى المساحات التى تم الإنتهاء من تحرير عقودها فى المرحلة الرابعة نحو 39 فدان و6 قيراط و5سهم بقيمة مالية إجمالية قدرها  885ألف جنيها، تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض.
 
وأعلن المحافظ خلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين، أنه بناءعلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتيسير اجراءات التقنيين، فانه تقرر فتح باب تلقى الطلبات لتقنيين الأوضاع لمدة 45 يوما إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس الجاري.
 
وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لجميع واضعى اليد الذين تم إخطارهم بإنهاء اجراءات الثمين، وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة، حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.
 
وفى سياق آخر، وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بضرورة وضع حلول جذرية وعاجلة لجميع مشكلات الصرف الصحى بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وطالب محافظ الإسماعيلية على وضع برنامج زمني وتوقيتات محددة لنهو جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بالمحافظة وبذل أقصى الجهود لتذليل كافة المعوقات التى تعترض سبل التنفيذ.

جاء ذلك خلال إستقبال محافظ الإسماعيلية، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، فى حضور اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال اللقاء أستعرض محافظ الإسماعيلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة نسب التنفيذ وبحث ومناقشة المقترحات والحلول المطلوب تنفيذها لنهو تلك المشروعات فى أسرع وأقل وقت ممكن.

 
 
 
 

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